بشرى غاضبة بسبب عمرها

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الفنانة المصرية بشرى الى انه يتم تداول معلومات تفيد تخطّيها سن الأربعين، وهو أمر غير صحيح اطلاقا.

وكتبت بشرى على صفحتها الخاصة: "بالنسبة للناس و الويكيبيديا اللي مصرين يكبروني بالعافية ...صحيح ان خبرتي في الحياة تعمل ٧٢ مش بس ٤٢ بس يا جماعة مستعجلين على ايه؟؟!! ما احنا كدة كدة رايحين رايحين و خصوصا مع جنون الأوبئة اللى هبت علينا بس يؤسفني اني ابلغكم للمرة الالف اني مواليد الثمانينات والله ثمانينات و محدش يقدر يكذب طول ما السجل المدني موجود .. و عموما سواء كنت امرأة ثلاثينية او أربعينية او حتى فى سن السبعين هفضل شحرورة في نفسي طول ما انا عايشة.. بس خلاص .. و كل كمامة وانتم طيبين".

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