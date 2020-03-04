ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ خلال الايام الاخيرة مقطعًا مصورًا أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تتزيّن بخاتم ثمين جدا ، ارتدته في يدها اليمنى ما جعل البعض يتساءل عن حقيقة خطوبتها.

لطالما شغلت ياسمين المواقع الفنية والرأي العام بجمالها وأناقتها وأخبارها الخاصة، لكن هذه المرة الموضوع أكثر الحساسية، فالإشارة ظهرت جليّة من خلال خاتم الخطوبة من دون معرفة هوية العريس! فهل خطبت ياسمين بالفعل؟ ام ان الامر مجرد زينة وبلبلة إعلامية؟

البعض حاول معرفة سرّ المجوهرات التي تزينت بها ياسمين في هذا الفيديو الشهير، لتأتي النتائج على الشكل الآتي:

الخاتم من الألماس النقي، عيار 5.8 قيراط، وتم تصميمه خصيصًا لصبري، أمّا قيمته فتفوق ال ٢٠٠ ألف دولار.

الاسوارة من الذهب الأبيض الثمين، مزيّنة بأحجار الالماس من نوع ال Baguette بعيار ٥ قيراط.

هذه المجوهرات البديعة تحمل توقيع دار Diam Jewellery الشهيرة، والتي يقصدها أهم النجوم والشخصيات العامة ورجال السياسة والأعمال.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاتم ياسمين صبري يثير الجدل.. فهل تمت خطوبتها؟ بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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