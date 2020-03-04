ميرنا وليد - بيروت - عبّرت النجمة العالمية ​بريتني سبيرز​ عن رغبتها بإزالة وشم مرسوم على معصم يدها اليسرى، وذلك بقرار مفاجئ للمتابعين.

ونشرت بريتني سيبرز صور لها عبر حسابها الخاص على احد موقع التواصل الاجتماعي تظهر الوشم على يدها، وعلّقت قائلة: " أصبحت لا احب حبر هذا الوشم اعتقد انه يجب ازالته".

الجدير ذكره ان بريتني على علاقة عاطفية بمدربها الشخصي الذي يدعى سام والبالغ من العمر 26 عامًا، وتعود علاقته بها إلى عام 2016 وهي علاقة جدية حسب ما يقولان، وذلك بعد انفصالها عن زوجها مغني الراب كيفن فيدرلاين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريتني سبيرز تتخذ هذا القرار-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.