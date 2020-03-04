تراند اليوم : أول فائدة لفيروس كورونا ” هاني رمزي ” مش هيقدم برنامج مقالب

ذكرت تقارير صحفية ، أن الممثل الكوميدي، هاني رمزي، لن يشارك في سباق دراما شهر رمضان، بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

كشف مصدر مقرب من هاني رمزي، أنه كان من المقرر أن يقدم برنامج مقالب خلال رمضان، سيتم تصويره في الصين، لكن مع انتشار الفيروس، أصبح من الصعب السفر إلى هناك، وبالتالي تم إلغاء البرنامج، وتأجيل تنفيذه إلى عام آخر .

يشار إلى أن هاني رمزي، عرض له في شهر رمضان الماضي، برنامج للمقالب يحمل اسم “هاني في الألغام”، الذي أذيع على فضائية “الحياة” المصرية.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي أكثر 88 ألف شخص، توفي منهم ما يقرب 3 آلاف شخص، فيما شفي حتى الآن 42670 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأحد.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس “كورونا المستجد” في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.