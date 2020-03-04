نجوم يستنكرون قيام شقيق ياسمين عبد العزيز بفضحها...وناهد السباعي: جتكم القرف

توالت الرّدود على وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد كتابته منشوراً على "فايسبوك" قام فيه بفضح شقيقته، واتهامها بأنّها تسيء إلى شرف العائلة بسبب علاقتها بالفنان الشاب أحمد العوضي، متسائلاً عن مصير هذه العلاقة، قبل أن تقوم ياسمين بالاعتراف بحبّها لأحمد مؤكّدة قصّة الحب التي قيل إنّها تجمع بينهما.

فبعد أن قام صحافيون بتأنيب وائل واعتبار ما كتبه طعناً في شرف شقيقته، خصوصاً أنّها لم تقم بأي تصرّف خاطىء، ويحقّ لها أن تتزوّج من جديد، قام فنانون بمهاجمة وائل، معتبرين أنّ ما قام به لا يمتّ إلى الرجولة بصلة.

-المنتج محمد محمود عبد العزيز

فقد اعتبر الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، أنّ ما قام به وائل لا يمتّ إلى الرجولة بصلة.

وعلّق عبر انستغرام قائلاً: أنا بصراحة مش عارفة أقول إيه ،أنا طالع منفعل بحدث مش مصدقه و مش فاهم وقاعد فاتح الكلام قدامى و مش مصدق أن في ناس بقيت بتعمل كده وبقى في أخوات بتفكر بطريقة دى وبقى في هبل بصراحة في مواقف بتحصل تتحط بالنسبه ليا تحت بند الهبل.

وتابع: مش داخل أرد على شخص بعينه لأن مش من حقي اعاتب حد بس،بما أن موضوع تحول أن بنفضح بعض و أخوات في بعض وبنكلم على بعض وبنقول أى كلام في أى حاجة و السوشيال ميديا بقيت مدمرة دماغنا إلى هذا الحد ،اللى حصل ده ملوش أى علاقة بالرجولة أو الأخوة أو التربية ده حاجة خرجت بره نطاق المنطق تماماً”٠

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صور: ياسمين عبد العزيز تعترف بحبها لأحمد العوضي وشقيقها يهاجمه بقسوة

واضاف: أنا مش مقتنع ومش مصدق اللي بيحصل ده خالص، أنا فاكر كويس جدًا زمان لما أهالينا ربونا علمونا أننا نتلم مع بعض بس ده اللي اتربى يعنى أنا بكلم على الأهل اللي ربيت والعيال اللي اتربيت من أهلها ده المنطق طول عمرنا أننا نحمي بعض ونحل مشاكلنا مع بعض ومش نصغر بعض قدام الناس، اللي ملوش كبير بيشتريله كبير ،لو أنا و أخويا اتخانقنا لقدر الله هروح له نتصافي نحل مشاكلنا مع بعض عشان أنا كبير و هو الصغير، مش هبقى بنتخانق و أدخل أكتب على الفيسبوك أو على الانستجرام او على السوشيال ميديا ده خارج نطاق العقل”٠.

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وواصل قائلا: كمية الكلام المكتوب ده أنا مش فاهم الأخ اللي دخل كتب كده على أخته دماغه مش بتفكر، بأكد تانى في كلامي اللي حصل ده ملوش علاقة بالرجولة تماما المشكلة الأكبر من كده أن بيتكلم على واحده وكأننا مش نعرفها معروفه بأنها بألف راجل وأنها جدعه وراجل مع أصحابها أنا مش بعاتبك ولا بلومك أنت حر بس ده مش صح”.

واختتم الفيديو قائلا: أنا أسف أن بتكلم الكلام ده كله بس إللى بيحصل ده ملوش أى علاقة بالرجولة أو الأخوة أو التربية دى وجهه نظرى، و سامحونى أنا اول مرة اتكلم بس موضوع يستفز، حسبى الله ونعم الوكيل في الجنان اللى حصل ومش هعاتب حد خلاص، للأسف الرصاصة طلعت و رشقت في قلب اختك تخيل انت ماسك مسدس وضارب طلقة فى قلب أختك، أى اخ أو اخت قبل ما يفكر يكتب حاجة ملهاش معنى على السوشيال ميديا أو علاقة اقوله أرجوكم فكروا لأن بقينا ننسى أن أهل وأن عيلة وأسرة وبقينا ننسى أننا أخوات وأصحاب في ممكن نتعاتب أو نختلف في مليون حاجة بس مش ممكن نطلع نفضح بعض ونكتب كلام ملوش معنى، مليون خسارة على الرجولة.

ناهد السباعي:هذا ذنب أكبر من التنمّر

بدورها، هاجمت الفنانة ناهد السباعي كلاً من وائل عبد العزيز وأحمد العوضي، بعد معركتهما العلنية التي لم يقيما فيها اعتباراً لياسمين.

ونشرت السباعي، صورة عبر حسابها بموقع إنستقرام تدعو للستر وعلقت قائلة: أنا عمري ما بنزل صورة دينية عشان محدش يتريق عليا ويشوف بتمثل التدين وكده، وأنا أصلاً بنت عادية جدًا بدعي ربنا يكرهني في المعصية.

وتابعت ناهد قائلة: بس بجد مش قادرة أمسك نفسي يا جماعة أرجوكم أرجوكم بالذات الرجالة بلاش تكلم على أسرار بيوت الناس وعرضهم وحالهم وشرفهم وعيوبهم ومشاكلهم عشان ده ذنب أكبر من التنمر اللي ترند اليومين دول".

وأضافت: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لنا ولكم جميعًا يارب، محدش يكتب اسم حد لو سمحتم ف الكومنتس عشان حرام برضه ده موضوع بتاعي أنا، وأحب اقول لصحابي اللي عملوا فيا كده جتكم الأرف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم الأرف كنت فكراكم أخويه وصاحبي ؟؟!!! لكن إخيه قوي على الرجالة لما تعمل حركات ستات.