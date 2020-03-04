فيديو: ما سرّ الخاتم الماسي الثمين في إصبع ياسمين صبري؟

أثار الفيديو إللي نشرته النجمة المصرية ياسمين صبري قبل أكثر من أسبوع إهتمام الجميع، وتحديداً بسبب خاتم الألماس الثمين الذي ظهر في إصبع يدها اليمنى.

فما سرّ هذا الخاتم الذي تعمَّدت ياسمين إظهاره في أكثر من مناسبة، وهل من حكاية جميلة خلفه قد تُكشَف تفاصيلها في المرحلة المقبلة؟

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الخاتم من الألماس النقي، وهو تصميم خاص 5.8 قيراط، وبسعر لا يقلّ عن الـ200 ألف دولار تقريباً. ولم يعرف من قدّم هذا الخاتم إلى ياسمين، وما إذا كان هديّة، أم مجرّد دعاية تقوم بها لإحدى ماركات المجوهرات.

يذكر أنّ الفيديو حظي بأكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة، وتساءل كثيرون عن سرّ الخاتم الماسي وما إذا كان مؤشراً لعلاقة حب تعيشها الفنانة.