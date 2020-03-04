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أغلق الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله حسابه على "تويتر"، بعد أن أخرجه أحد المتابعين عن طوره، وجرّه إلى معركة كلاميّة استخدم فيها تعابير غير لائقة، قبل أن يعتذر من جمهوره ويغلق حسابه.
المشادة بدأت بعد وصول تعليق إلى الفنان من متابع عراقي قال فيه: "يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية"، فرد عبد الله قائلاً: "وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها، المقارنة فنظرك فقط، أغنيتنا من أجمل لأجمل".
ثم توالت الردود التي علّق عليها الفنان الكبير بصورة أثارت استغراب متابعيه، فالبعض اعتقد أن حساب الفنان مخترق، والبعض الآخر ردّ المشادة إلى الأدمن الذي يمسك الحساب، بينما عذر كثيرون الفنان الذي فقد رباطة جأشه، وردّ على التعليقات بقسوة، واستخدم تعابير لا تليق بتاريخه، قبل أن يعود ويعتذر ويكتب تغريدة جاء فيها "مشواري الفن 36 سنة وكل هذه الألفاظ أسمعها وأنا فالخمسينيات من عمري".
وأبدى استياءه من الفن ومن تويتر ومن كل إنسان أرسل له كلاماً جارحاً كان وقعه عليه مؤلماً، معرباً عن محبته لجمهوره، قبل أن يقوم بإغلاق حسابه على تويتر.
وفور إغلاق حسابه، تضامن معه عدد من الفنانين والإعلاميين، الذين دعوه إلى العودة عن قراره، وعذر البعض له انفعاله، مبرّراً الأمر باستفزاز بعض المتابعين الذين يخرجون الفنان عن طوره.
ومن بين هؤلاء المغردين، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، الذي قال مخاطباً عبد الله: "يا حبيبي يابوعبدالله لا تهتم وأنا أخوك بالأسماء المستعارة ومن وراى الشبك ... للأسف في ناس ما تخجل.. القافلة تسير".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المجيد عبدالله يقفل حسابه على "تويتر" بعد انجراراه إلى مشادة كلاميّة وتعليقات نابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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