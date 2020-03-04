صور: ياسمين عبد العزيز تعترف بحبها لأحمد العوضي وشقيقها يهاجمه بقسوة



كما كان متوقعا، بعد رسالة شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز التي اتهمها فيها بالإساءة إلى سمعة العائلة بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي، لم تصم ياسمين وقامت بنشر صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: بحبك يا أحمد، في أول اعتراف منها بحبها.

رد العوضي على شقيق ياسمين:

وكان العوضي قد رد على منشور شقيق ياسمين بعد دقائق من هجومه عليه فكتب: انهي بيت اللي ادخله من بابه..ان كانت هي اللي بتصرف عليك وعلى ابنك اللي مخبيه وراميه وهي بتدفعله مصاريف مدرسته ...باب ايه يابني ادخله .. هو انا شوفت راجل واقف جنبها.

وتابع العوضي: دي واحدة انت مابتعملش حاجة غير انك بتستنزفها هي و مامتها.. باب ايه يابني اللي هدخله من بابه واكلم واحد بيتكلم على عرضه و لحمه قدام الناس .. يابني انا من عين شمس منطقه شعبيه اتربيت على ان الاخت والام والست الكلام عليهم من الكبائر ..



وعن تلميح وائل بأن العوضي يستغل شقيقته رد هذا الأخير: عربية ايه يابني أنا أجري الحمد لله يعيشني كويس و يجيبلي عربية حلوة وبيت كويس .. بمجهودي و شغلي مش على عرق واحدة ست .. باب ايه يا حبيبي اللي ادخله و انت اصلا عايش باسمها.. انا شقيت على حالي بعرقي .. لكن انت فشلت في كل شيء .. فشلت كممثل وفشلت كأب وفشلت كأخ وفشلت كبني أدم.

ياسمين لأحمد

وبعد دقائق قام العوضي بحذف المنشور ووضع بدلا منه اعترافا بحبه لياسمين عبد العزيز، لترد عليه الفنانة بنفس الجملة ونفس الصورة في إشارة لوجود اتفاق بينهما على إعلان علاقتهما رسميا.

رد وائل على منشور العوضي:

ورد وائل على التعليق المحذوف لأحمد العوضي عبر حسابه بموقع الفيس بوك قائلا: ردّك متوقع جدا لان هو ده أسلوبك ومش هيتغير بس انا هرد عليك.

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وتابع: بالنسبه ان احد بيصرف علّيا عمرها ما اديتني جنيه في جيبي وأحب افكرك اني قاعد في بيت ايجار وراكب عربيه تويتا كنت جايبها قسط من شقايا واظن انت شوفتها ايّام مسلسل لاخر نفس لما كان معاك عربيه لانسر .. ويادوبك حوشت عشان اغير عربيتي قريب ..وحتي لو حد من اهلي ساعدني في وقت ضيقه انت مالك !! .. والا معندكش كلام تقوله !!!؟

وأضاف: اما الشغل الي انا فاشل فيه فا لو بتعتبر ١٧ جايزه اخدتهم في اربع سنين فشل فا ياريت تعرف تبقي فاشل زاي لكنك مش هتعرف للاسف .. ومش انت الي تحدد فشلي ونجاحي في اَي شيء لانك طالع علي رقبه الناس .. اما اختي فالمواقف والسنين الي فاتت هيا الي هتبين انا عملت عشانها ايه .. وكلمه اني طالع علي حسها كل الناس عارفه اني شقيت طريقي لوحدي من ١٥ سنه وعلي الرغم من ده فا انا عادي ابطل تمثيل من بكره قدام مصالح اختي.

ياسمين عبد العزيز

وواصل رده بقوله: اخيرا بقي .. ردّك ده علّيا اثبتلي انك ولا همك الانسانه الي انت ماشي تعاكسها في كل حته وعلي صفحات السوشيال وسيبت المهم وابتديت في تشويهي ومفكرتش تاخد خطوه محترمه تجاهها الا انك جريت علي الترند وهتشتغل شغل قذر لان ده الي يهمك "ترند " " دور بطوله " " فلوس " " عربيات " .. وبالنسبه للناس الي بتقول اني بتكلم علي موضوع زاي ده علي السوشيال ياريت تدخلوا تشوفوا صفحاتهم وتعرفوا ان الموضوع متعارف عليه للناس الا أهلها ..

وكشف وائل عن حوار بينه وبين شقيقته حول فكرة الزواج مجددا قائلا: ياسمين سالتني بعد الطلاق انها ممكن تحب وتتجوز وانا اول واحد قولتلها طبعًا حبيبتي ومن حقك وهبقي اول حد يفرحلك .. بس مش انت !! لاني اعرفك من سنين وعارف نواياك والأيام هتثبت صحه كلامي .. ونصيحه مني ليك لما تدخل علي ست متختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل لو فعلا بتفهم كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقي قويه تاني.. مش يتصور صور زاي دي يا محترم ..