شقيق ياسمين عبد العزيز يفضحها وهكذا كانت التعليقات

شن وائل شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، هجوما عليها، واعتبر في ننشور له عبر الفايسبوك أنها تسيء إلى سمعة العائلة، بسبب ارتباطها

بأحمد العوضي بعد نشره صوراً من عيد ميلادها لهما سوياً، الأمر الذي أثار الشائعات عن علاقة عاطفية بينهما.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وكتب وائل عبر الفايسبوك رسالة إلى ياسمين جاء فيها:

"بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا اختي :

انا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيره شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وانتي عيله صغيره بدايه من مشاكلك مع الشاعر وبراده وانتي عارفه ان انا اتاذيت فيها ازاي وقضيته الشغالات مؤخرا غير قضيه الضرب الي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثله الي لبستيها التورته في وشها .. ووقفت جمبك بكل ما املك من قوه أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي انا "ووالدتك " انك تكبري وتبقي نجمه في مجالك".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

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وتابع " سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك علي معظم قراراتك وكنت الوحيد الي ساندتك ووقفت جنبك في طلاقك .. لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد اصغر منك ب ١٠ سنين لا من سنك وتتصوري صور مالهاش اَي لازمه علي حساب سمعتك وسمعتنا لا ومحدش هيسمح .. من امتي واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا .. من امتي الناس بتجيب في سيرتنا !؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وأكمل "ومع ذلك حياتك وانتي حره فيها .. انا هتكلم علي الشق الي يخصني .. انتي مقاطعه كل العيله عشان تعملي الي علي مزاجك .. احنا دالواقتي وعايزين نفهم العلاقه دي ايه و رايحه علي فين ..



اما بالنسبه للأخ الي ماشي وراكي في كل حته وشايفك البيضه الدهب الي هتفقسله كل يوم احب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل !! وتقعد مع رجاله البيت !!..دي الأصول وده الاحترام .. وطبعا لانك عارف انك مرفوض رافضا باتا فا عمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال الي انت سالكه من سنين مع بنات الناس !!.. انا من راي كفايه عليك البطوله الي أخدتها والعربيه المرسيدس الهديه .. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لان طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجه وملوش لازمه جو الصور والمعاكسات ده وانا مبخفش من تهديد حد !!".

رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز



وفور نشره الرسالة تعرض وائل لهجوم شديد من قبل متابعيه، الذين استغربوا تشهيره بشقيقته، وتساءلوا لماذا لم يوجه لها الرسالة بالسر بدل فضيحتها بالعلن.