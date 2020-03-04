ما هو سبب غياب سمية الخشاب عن دراما رمضان؟

متابعة بتجـــــــــرد: حلت النجمة سمية الخشاب، ضيفة على برنامج “أضا أخف من أضا”، مع الإذاعي محمد طارق أضا، والذي يقدمه على إذاعة إينرجي.

وصرحت الخشاب بأنه لا يوجد فنان أعطى المرأة العربية حقها في الأغاني بشكل كامل، لذلك قدمت أغنيتها (عربية أنا)”، مؤكدة أن الأغنية تُظهر جمال وروعة المرأة ودورها الكبير في المجتمع.

وأوضحت أن الشعب السوري استقبلها بشكل حافل، وقدموا كافة التساهيل لإخراج فيديو كليب الأغنية هناك. وأشارت إلى أن أغنية “بتستقوى” كانت رسالة لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة، مؤكدة حرصها على تقديم عمل يبقى في الذاكرة.

وقالت إنها دخلت قلوب الناس من خلال دورها في مسلسل “عائلة الحاج متولي”، مع الفنان الكبير نور الشريف، حيث كانت محظوظة جداً بالعمل معه”.

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وعن تغيبها عن دراما رمضان للعام الثاني على التوالي، لفتت إلى أن غيابها عن الدراما التلفزيونية جاء لظروف خارجة عن إرادتها، لكنها تستعد لتقديم مسرحية وفيلم مع الفنان أحمد آدم.

كما أكدت خلال اللقاء على أنها لا تركز مع الشائعات لأنها تضيع وقت، وتحتاج للتركيز في عملها وحياتها بشكل كبير.

وعن رأيها في أغاني المهرجانات، قالت إنها معجبة بأغنية “بنت الجيران”، موضحة أنها ضد أي ألفاظ سيئة في الأغاني.