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Mar 04, 2020
أثار الفيديو إلذي نشرته النجمة المصرية ياسمين صبري قبل أكثر من أسبوع إهتمام الجميع، وتحديداً بسبب خاتم الألماس الثمين الذي ظهر في إصبع يدها اليمنى.
فما سرّ هذا الخاتم الذي تعمَّدت ياسمين إظهاره في أكثر من مناسبة، وهل من حكاية جميلة خلفه قد تُكشَف تفاصيلها في المرحلة المقبلة؟
الخاتم من الألماس النقي، وهو تصميم خاص 5.8 قيراط، وبسعر لا يقلّ عن الـ200 ألف دولار تقريباً. هو من توقيع Diam Jewellery الإسم العريق في عالم الألماس والأحجار الكريمة لصاحبه السيد إبراهيم نصّور.
ونصّور إبن عائلة شغوفة بالألماس والأحجار الكريمة أباً عن جدّ. ورث عن والده عشقه للمجوهرات. وإلى أفريقيا يسافر بحثاً عن أندر وأغلى حبّات الألماس والأحجار الكريمة التي يختارها بنفسه من المناجم، ويعمل عليها بتأنٍّ احتراف ليقدّم لكلّ سيدة قطعتها الخاصة من المجوهرات.
كانت هذه تفاصيل خبر ما سرّ خاتم الألماس الثمين في إصبع ياسمين صبري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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