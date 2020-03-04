ابنة نانسي عجرم تقتحم "تيك توك".. وتلفت الأنظار بموهبتها التمثيلية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستقطب تطبيق "تيك توك" المشاهير وأبناءهم بشكل خاص؛ إذ يعتمد على الفيديوهات الطريفة التي تكشف جانبا مختلفا من شخصيات النّجوم.

ومن آخر المنضمين إلى التطبيق الطفلة "ميلا" ابنة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إذ تداول عدد كبير من جمهور الفنانة فيديوهات ميلا الطريفة عبر تيك توك، متغزلين بخفة دمها وجمالها، بالإضافة لبرائتها التي ظهرت بشكل واضح.

وعلق الكثيرون أن الفيديوهات كشفت عن موهبة ميلا التمثيلية، متسائلين هل من الممكن أن تدخل عالم الفن من بوابة التمثيل قريبا؟

وأشاد الكثيرون بجمال ميلا، مؤكدين أنها ورثت بعض ملامح والدتها، فيما رأى آخرون أنها خليط ما بين والدها ووالدتها.

وتزوجت الفنانة نانسي عجرم من طبيب الأسنان فادي الهاشم عام 2008، وأنجبت ابنتها الكبرى ميلا في مايو من عام 2009، ثم أنجبت ابنتها الثانية ايلا في شهر أبريل من عام 2011، وفي شهر شباط من عام 2019 رزقت عجرم بابنتها الثالثة ليا.

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يشار إلى أن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية يستعد لجلسة المحاكمة في الـ 10 من شهر مارس الحالي، في قضية قيامه بقتل الشاب السوري محمد الموسى، والذي حاول اقتحام الفيلا التي يعيش بها دفاعا عن عائلته كما كشف الهاشم.

يذكر أن حادثة قتل الهاشم للشاب السوري شغلت الرأي العام مؤخرا بشكل كبير، وعرّضته بالإضافة لزوجته لهجوم كبير وانتقادات واسعة، لا سيما أن الهاشم أطلق عددا كبيرا من الرصاصات على القتيل؛ ما شكك بفرضية الدفاع عن النفس، واستغل الكثيرون هذه الحادثة من أجل تشويه صورة الفنانة وزوجها، وما زالت القضية في المحاكم وينتظر أن يتم الحكم بها خلال هذا الشهر.

وعلى الصعيد الفني، تتواجد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حاليا في لجنة تحكيم برنامج المواهب ذا فويس كيدز إلى جانب الفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي.

وعُرضت السبت الماضي حلقة المواجهة الأخيرة، والتي اختار كل مدرب فيها 2 من فريقه من بين 5 للمنافسة في الحلقة النهائية، والتي ستعرض على الهواء مباشرة يوم السبت المقبل، وتقدم الحلقة الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال.