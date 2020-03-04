ناهد السباعي: كنت فاكراكم رجالة.. قصدت أحمد العوضي ووائل عبدالعزيز؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت الفنانة المصرية ناهد السباعي، رسالة شديدة اللهجة هاجمت فيها الرجال الذين يفشون أسرارا عائلية دون النظر إلى مدى المعصية التي يتم ارتكابها في هذا الجانب الذي يتم الخوض فيه من دون وازع ديني وأخلاقي.

وطالبت ناهد السباعي الرجال في منشور لها كتبته عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، بعدم الحديث عن أسرار بيوت الناس والعرض والشرف والعيوب والمشاكل، معتبرة حديثهم في هذا الشأن ذنبا أكبر من التنمر.

ودوّنت ناهد السباعي منشور تعليقها على صورة كتبت عليها: "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة استر تُستر"، وجاء في منشورها: "أنا عمري ما بنزل صورة دينية عشان محدش يتريق عليا وشوف بتمثل التدين وكده وأنا أصلا بنت عادية جدا بدعي ربنا يكرهني في المعصية".

وتابعت الفنانة المصرية: "بس بجد بجد مش قادرة أمسك نفسي يا جماعة أرجوكم أرجوكم بالذات الرجالة بلاش تكلم علي أسرار بيوت الناس وعرضهم وحالهم وشرفهم وعيوبهم ومشاكلهم عشان ده ذنب أكبر من التنمر اللي ترند اليومين دول".

وأردفت ناهد السباعي: "اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لنا ولكم جميعا يارب محدش يكتب اسم حد لو سمحتم في الكومنتس عشان حرام برضه ده موضوع بتاعي أنا وأحب أقول لصحابي اللي عملوا فيا كده جتكم الأرف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم الأرف كنت فاكراكم أخويا وصاحبي؟؟!!! لكن إخيه عالرجالة".

ولأن منشور ناهد السباعي جاء بعد اندلاع أزمة الفنان وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز مع الفنان أحمد العوضي والتي فضح فيها الأول شقيقته بأسرار عائلية خاصة، إضافة إلى علاقتها بأحمد العوضي وشنه لهجوم ضده، رأى البعض أن منشور "ناهد" يلمح إليهما بشكل كبير لكنها لم تذكر اسميهما وطالبت بعدم ذكر اسميهما.

وكان الكثير من المتابعين حريصين على الالتزام بعدم ذكر اسم أحمد العوضي أو شقيق ياسمين عبدالعزيز في التعليقات، ولكن بعض المتابعين عرضوا تعليقاتهم بطريقة تشير إلى الأزمة أيضا ومنها: "والله الدنيا خلاص لما أخ يفضح اختو بالمنظر ده"، و"صح والله عيب على الرجالة لما تلت زي الحريم وتفضح أسرار وبيوت"، و"صح الاتنين غلطانين"، و"صح عندك حق، عيب أوي اللي بيحصل وكمان ماينفعش حد هيموت عالشهرة، يشتهر على حساب فضح أخته".

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واعتراف الاثنين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بحبهما قبل ساعات قليلة، بعدما تدخل الفنان المصري الشاب وائل عبدالعزيز، في علاقتهما وشنّ على شقيقته هجومًا لاذعًا وفضح أسرارا عائلية خاصة، مؤكدا أنه لن يسمح لها بهذه العلاقة بتلك الطريقة قبل أن يبادر بحذف منشوره بعد قرابة الساعتين وتفاعل الكثير من الجمهور معه.

وأكد وائل عبدالعزيز في منشور مطول له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن ياسمين قاطعت عائلتها كي تعيش حياتها دون تدخل من أحد، إلا أنه كثير ما يقف بجانبها ساردا لها بعض المشاكل التي فعلتها، وأوضح أنه غير راضٍ عن الصور التي تنشرها مع فنان يصغرها بـ 10 أعوام –قاصدا الفنان أحمد العوضي- خاصة أن سيرته والعائلة لم تكن على لسان أحد من قبل.

كما وجّه وائل عبدالعزيز عدة رسائل للفنان أحمد العوضي هاجمه فيها بطريقة صعبة؛ إذ قال فيها إنه يرى في شقيقته "البيضة الدهب اللي هتفقسله كل يوم"، وفق تعبيره، إضافة إلى أنه لم يطلبها بشكل رسمي للزواج امتثالا للأصول والاحترام.

وكانت احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلادها في يناير الماضي بحضور كوكبة من نجوم الفن، في أحد الأماكن العامة، وأكثر ما لفت انتباه المتابعين، تلك الصور التي جمعت ياسمين بزميلها وصديقها الممثل أحمد العوضي.