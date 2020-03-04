شون مينديز يفاجئ كاميلا كابيلو في عيد ميلادها.. حفل سندريلا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح كلّ من شون مينديز وكاميلا كابيو من أبرز ثنائيات هوليوود، وخاصة بعد إطلاق أغنيتهما "سينيوريتا" والتي حققت نجاحا كبيرا ونالا عنها عدة جوائز، فضلا عن قصة حبهما التي بدت أن شرارتها اشتعلت مع تصوير الثنائي لكليب الأغنية.

ووسط انشغالهما وازدحام جدول أعمالهما، يحرص النجمان على قضاء الكثير من الوقت برفقة بعضهما بقدر الإمكان، ومؤخرا وعلى الرغم من تواجد كاميلا في بريطانيا، سافر شون (21 عاما) إليها من مدينة تورنتو الكندية من أجل عيد ميلادها الـ 23.

لم يُرِد شون تفويت عيد ميلاد كاميلا؛ إذ فاجأها بحفل مميز جمع فيه أصدقاءها، ووفقا لمجلة "إل"، اختار شون إقامة حفل من وحي سندريلا، حيث جاءت الكعكة على شكل ثمرة يقطين ضخمة.

ولم ينس شون حذاء سندريلا؛ إذ تضمن ديكور الحفل منحوتة جليدية على شكل حذاء ذي كعب عال على غرار ستايل كاميلا، وتميزت المنحوتة بشكلها الشفاف لتبدو أشبه بحذاء سندريلا.

وعن ديكور الحفل، فقد جاء أيضا بزينة من الورود البيضاء، جنبا إلى جنب مع إضاءة مميزة باللون الأرجواني لإضفاء تلك الأجواء الرومانسية.

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وكما هو متوقع، سعدت كاميلا للغاية بمفاجأة حبيبها، واستمتعت بوقتها برفقة أصدقائها ورقصت معهم، وكانت إطلالتها عصرية؛ إذ ارتدت "كروب توب" وبنطلونا ضيقا واعتمدت تسريحة الويفي كعادتها، كما اعتمد شون إطلالة كاجوال عصرية.

يجدر بالذكر أن كاميلا تتواجد حاليا في بريطانيا من أجل تصوير فيلم "سندريلا" بالتعاون مع شركة سوني، وسيكون دور سندريلا من نصيب كاميلا.

تم مشاركة أجواء الحفل على كل من إنستغرام وتويتر، ويجدر بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يسافر فيها شون إلى بريطانيا لكي يكون برفقة كاميلا وسط انشغالها في تصوير الفيلم، حيث سبق وسافر إليها في عيد الحب وشوهد أثناء شرائه باقة زهور وشوكولاتة من لندن في فترة ما بعد الظهر.

كما رُصد الاثنان في تلك الليلة يستمتعان بموعد عشاء فاخر في مطعم شهير يدعى "ذا فات داك" في "بيركشاير".

ويجدر بالذكر أنه قبل إثارة الجدل بعلاقته بكاميلا، سبق وأثيرت أخبار حول ارتباطه بهايلي بالدوين، زوجة جاستن بيبر.