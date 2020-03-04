"بعد الخميس" ينطلق في السينما الإماراتية والسعودية

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""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت شركة "العنود" للإنتاج الفني، في صالات "فوكس سينما" في "النخيل مول" جزيرة النخلة_ بدبي بافتتاح فيلمها الكوميدي المنتظر "بعد الخميس". بحضور نجوم وأبطال الفيلم ونخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام في الوطن العربي بينهم سوزان نجم الدين، ماهر صليبي، مازن الناطور، رنا الأبيض، عبدالله الجميري، علي التميمي، أوتار، شيخة البحرينية وملكة جمال السياحة "مريام السويدي"، وملكة جمال العرب "فريال الزياري وملكة جمال الإمارات "فطيم الشامسي"، والممثلة الجزائرية "أمينة وسام، الإعلاميون "ميسون أبو عزام"، "حسين الشيخ وعمار شهاب، ونقيب المحاميين الاماراتيين المستشار زايد الشامي ورجل الاعمال صهيب الشيخ وآخرين من الوجوه المعروفة.

التميمي

وأبدى عدد من أبطال العمل سعادتهم بانطلاقة الفيلم،حيث أكد الفنان الاماراتي "علي التميمي" أهمية العمل من الناحية الكوميدية، وطالب الناس بالتوجّه إلى دور العرض لمشاهدة العمل والتمتع بوجبة كوميدية مميزة. وقال: "سيكون المشاهد الإماراتي أمام نسخة جديدة من الكوميديا الراقية.. أنصح الناس بمشاهدته لدعم السينما الإماراتية والخليجية من جهة، وللتمتع بفيلم رائع بكل المقاييس من جهة ثانية".





الجميري

وأكد الممثل "عبدالله الجميري" سعادته لكونه أحد نجوم العمل، الذي يجمع أسماءً من عدة دول عربية، مبدياً حزنه الشديد لفقدان الفنان المصري "طلعت ذكريا"، الذي تواجد في العمل. وقال: "أنا سعيد جدا لتواجدي في العمل، أتوقع أن يلقى نجاحاً مبهراً، لأنه يمتلك جميع مقومات النجاح.. حزينون لأننا فقدنا الفنان الكبير طلعت ذكريا بعدما شاركنا العمل".

وأضاف: "كان الحفل رائعاً جداً، واستمتعنا جميعا في هذه الأجواء الجميلة.. أتوقع أن يستمتع المتابعون بفيلمٍ كوميدي يضم نخبة من النجوم، كما أنه يعتبر أول فيلم إماراتي سعودي مصري لبناني، ويقدم كوميديا مضحكة تلبي حاجة الناس للضحك والفرح".

الفيلي

من جهته، عبّر الفنان الإماراتي "منصور الفيلي" عن إعجابه الشديد بالفيلم، معتبراً أنه يقدّم للجمهور كوميديا مختلفة وجميلة، ستجعله من أبرز الأفلام الكوميدية التي تعرضها دور السينما الخليجية.

وأضاف في تصريحاتٍ خاصة: "الفيلم رائع جداً ويحمل أفكاراً مميزة، وسيكون المشاهد الخليجي والإماراتي أمام كوميديا استثنائية، وأتمنى أن يقبل الناس على دور العرض لمتابعته، فالفيلم يستحق الاهتمام".

وتابع: "لم أستغرب الأجواء الرائعة التي عشناها في هذا الحفل، فتواجد هذه النخبة من النجوم والأسماء الهامة، بالإضافة للاهتمام الإعلامي، يؤكدان أن الفيلم سيكون ناجحاً جداً وسينال إعجاب الجميع".

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هذا وتدور فكرة الفيلم، الذي يشارك فيه فنانون من عدة جنسيات عربية، حول شقيقين شابين يعيشان حالة من الرفاهية في كنف والدهما الثري، لكن الوالد يفارق الحياة تاركاً ثروته لولديه، لتصبح سبباً لتحولٍ كبير في حياتهما مع مشاهدة ممتعة من الكوميديا التي تجذب المشاهد



يُذكر أن العمل شهد آخر مشاركة للفنان المصري الراحل "طلعت زكريا" وحسن عبد الفتاح من مصر، إلى جانب "عبدالله الجميري، ومحمد هاشم ،جعفرالغريب ، نورا عصر ، عبد الحميد العوام من السعودية، و"منصور الفيلي، بلال عبدالله،احمد مال الله، علي التميمي "من الإمارات، ومن لبنان "داليدا خليل"، والفنان محمود التركي من العراق