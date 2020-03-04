رغم الإيقاف.. عبدالباسط حمودة يتعاون مع "أوكا وأورتيجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعلنت الفنانة مي كساب، عن تعاون جديد يجمع زوجها نجم المهرجانات أوكا وصديقه أروتيجا مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، وذلك عبر حسابها بموقع "تويتر". وغردت "مي"، بصورة لبوستر الأغنية التي حملت اسم "ملوك اللعبة"، وعلقت: "قريبا.. أوكا وأورتيجا مع الأستاذ عبد الباسط حموده". كان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد أصدر بيانًا أمر فيه بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، وذلك في أعقاب أزمة ‏غناء مهرجان "بنت ‏الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال في حفل عيد الحب في استاد القاهرة، بنسختها القديمة.

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