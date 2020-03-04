تعرف على إيرادات فيلم "لص بغداد" بعد 6 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: حقق فيلم "لص بغداد"، إيرادات قدرها 30 مليون 264 ألف 386 جنيه، منذ طرحه بدور العرض السينمائي منذ 6 أسابيع. ويتنافس الفيلم مع 6 أفلام أخرى هي، "الفلوس"، "بعلم الوصول"، "بنات ثانوي"، "يوم وليلة"، "رأس السنة"، "صندوق الدنيا". الفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، حول مجموعة من اللصوص يحاولون الوصول لموقع مقبرة الإسكندر الأكبر. "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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