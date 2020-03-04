محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
اتهم الملحن تامر علي، اليوم، مؤدي المهرجانات حمو بيكا بالتعدي على حقوقه وسرقة لحنه الذي قدمه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بأغنية "كتر خيري" في مهرجان "دلقوا الخمرة".
وقال تامر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فوجئت بأن اللحن الذي قدمته في أغنية "كتر خيري"، التي كتبها الشاعر نادر عبد الله للفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن أغاني ألبومها (حبيت) عام 2009 ، تمت سرقته في المهرجان الذي طرحه الاثنين الماضي حمو بيكا".
وأضاف الملحن: "الواقعة ليست الأولى مع أعمالي، ولهذا لن أسكت، وبدأت بالفعل بإبلاغ جمعية المؤلفين والملحنين، لاتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقي، وتقديم بلاغ رسمي ضد من اعتدوا على حقوق تكفلها قوانين حماية الملكية الفكرية".
جدير بالذكر أن مهرجان "دلقوا الخمرة"، طرح يوم الاثنين الماضي 2 مارس، من غناء حمو بيكا، ونور التوت، وعلي قدورة، وتوزيع فيجو الدخلاوي، والأربع ضمهم قرار نقابة المهن الموسيقية، الذي أخطر كافة الجهات بمنع التعامل معهم.
لحن
شيرين كتر خيري
لحن مهرجان دلقوا الخمرة
كانت هذه تفاصيل خبر المُلحن تامر علي يتهم حمو بيكا بسرقة لحن أغنية "كتر خيري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.