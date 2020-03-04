محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة تحت إشراف المصور حسن فرحات، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
وظهرت "ديانا" في الصور بإطلالة أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
وعلقت: "الحب لأشخاص لهم مكانة بقلبي، فتواصلي بهم جزء من تباشير يومي، أتفقدهم بقلبي قبل أن أتفقد وجودهم بقائمتي، صباح الخير والهنا والسرور وعبير الزهور وتغريد الطيور".
وأعلنت ديانا كرزون خطوبتها من الإعلامي الأردني معاذ العمري، يوم الجمعة الماضية الموافق 28 فبراري، في حفل عائلي بمنزلها بالعاصمة الأردنية عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون في أحدث جلسة تصوير: "الحب لأشخاص لهم مكانة بقلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.