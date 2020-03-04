ديانا كرزون في أحدث جلسة تصوير: "الحب لأشخاص لهم مكانة بقلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة تحت إشراف المصور حسن فرحات، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت "ديانا" في الصور بإطلالة أنيقة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت: "الحب ‏لأشخاص لهم مكانة بقلبي، فتواصلي بهم جزء من تباشير يومي، ‏أتفقدهم بقلبي ‏ قبل أن أتفقد وجودهم بقائمتي، ‏صباح الخير والهنا والسرور ‏وعبير الزهور وتغريد الطيور".

وأعلنت ديانا كرزون خطوبتها من الإعلامي الأردني معاذ العمري، يوم الجمعة الماضية الموافق 28 فبراري، في حفل عائلي بمنزلها بالعاصمة الأردنية عمان.