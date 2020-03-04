بشرى: "مصرين يكبروني بالعافية بس هفضل شحرورة في نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

ردت الفنانة بشرى، على ما يثار حول عمرها الحقيقي، بعد أن روج عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها في الثانية والأربعين من عمرها.

وكتبت بشرى عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "بالنسبة للناس والويكيبيديا اللي مصرين يكبروني بالعافية، صحيح إن خبرتي في الحياة تعمل ٧٢ مش بس ٤٢ بس يا جماعة مستعجلين على إيه، ما إحنا كدة كدة رايحين رايحين وخصوصا مع جنون الأوبئة اللي هبت علينا".

Advertisements

وتابعت: "بس يؤسفني إني أبلغكم للمرة الألف إني مواليد الثمانينات، والله ثمانينات ومحدش يقدر يكذب طول ما السجل المدني موجود، وعموما سواء كنت إمرأة ثلاثينية أو أربعينية أو حتى في سن السبعين، فهفضل شحرورة في نفسي طول ما أنا عايشة".

يذكر أن آخر أعمال بشرى مسلسل "عوالم خفية"، الذي عرض في رمضان 2018، وهو من بطولة الزعيم عادل إمام، هبة مجدي، طارق صبري، ومن إخراج رامي إمام.