تراند اليوم : ناهد السباعي تفاجئ متابعيها باعتراف خطير: «نفسي أكره المعصية»



فاجأت الفنانة المصرية ناهد السباعي، بنشر صورة لحديث نبوي شريف يتحدث عن ستر المسلم :« ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة».

الفنانة المصرية أثارت الجدل بنشر الحديث، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، والذي علقت عليه بتصريحات خطيرة لأول مرة، مشيرة إلى أنها لا تنشر منشورات دينية حتى لا يسخر الجمهور منها، مؤكدة على أنها مثل أي فتاة وتدعي الله أن يكرهها في المعصية.

وكتبت ناهد السباعي«:أنا عمري م بنزل صورة دينية عشان محدش يتريق عليا وشوف بتمثل التدين وكده وأنا أصلا بنت عادية جدا بدعي ربنا يكرهني ف المعصية .... بس بجد بجد مش قادرة امسك نفسي يا جماعة ارجوكم ارجوكم بالذات الرجالة بلاش تكلم علي اسرار بيوت الناس وعرضهم و حالهم وشرفهم و عيوبهم و مشاكلهم عشان ده ذنب أكبر م التنمر الي ترند اليومين دول».

وأضافت قائلة: اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا لنا و لكم جميعا يارب... محدش يكتب اسم حد لو سمحتم ف الكومنتس عشان حرام برضه، ده موضوع بتاعي انا و احب اقول لصحابي الي عملوا فيا كده جتكم الارف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم الارف كنت فكراكم اخويه و صاحبي ؟؟!!! لكن إخيه عالرجالة".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن هاجم وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الفنان أحمد العوضى بعد وصلة الردح التى نشبت بينهما منذ ساعات قليلة بسبب شقيقته ياسمين وعلاقتها بالعوضى.

وقال وائل: "ردك متوقع جدا لأن هو ده أسلوبك ومش هيتغير، بس أنا هرد عليك، بالنسبة إن حد بيصرف علّيا، عمرها ما اديتني جنيه في جيبي وأحب افكرك إني قاعد في بيت إيجار وراكب عربية تويوتا كنت جايبها قسط من شقايا، وأظن انت شفتها أيّام مسلسل لآخر نفس لما كان معاك عربية لانسر.. ويا دوبك حوشت عشان اغير عربيتي قريب.. وحتى لو حد من أهلي ساعدني في وقت ضيقة انت مالك!! ولا معندكش كلام تقوله؟!!!".

وأضاف وائل: "أما الشغل اللي أنا فاشل فيه فلو بتعتبر ١٧ جايزة أخدتهم في أربع سنين فشل فياريت تعرف تبقى فاشل زيي، لكنك مش هتعرف للأسف.. ومش انت اللي تحدد فشلي ونجاحي في أي شيء لأنك طالع على رقبة الناس.. أما أختي فالمواقف والسنين اللي فاتت هيا الي هتبين أنا عملت عشانها إيه.. وكلمة إني طالع على حسها كل الناس عارفة إني شقيت طريقي لوحدي من ١٥ سنة وعلى الرغم من ده فأنا عادي أبطل تمثيل من بكره قدام مصالح أختي".

وأوضح وائل: "أخيرا بقى.. ردّك ده علّيا أثبتلي إنك ولا همك الإنسانة اللي انت ماشي تعاكسها في كل حتة وعلى صفحات السوشيال وسيبت المهم وابتديت في تشويهي ومفكرتش تاخد خطوة محترمة تجاهها، إلا إنك جريت عل الترند وهتشتغل شغل قذر لأن ده اللي يهمك "ترند" "دور بطولة" "فلوس" "عربيات"، وبالنسبة للناس اللي بتقول إني بتكلم على موضوع زي ده على السوشيال ياريت تدخلوا تشوفوا صفحاتهم وتعرفوا إن الموضوع متعارف عليه للناس إلا أهلها.. ياسمين سألتني بعد الطلاق إنها ممكن تحب وتتجوز وانا أول واحد قولتلها طبعًا حبيبتي ومن حقك وهبقى أول حد يفرحلك.. بس مش انت!! لأني اعرفك من سنين وعارف نواياك والأيام هتثبت صحة كلامي".

وتابع: "ونصيحة مني ليك لما تدخل عل ست متختارش وقت ضعفها وخروجها من طلاق ومشاكل، لو فعلا بتفهم كنت بقيت صديق ينصح ويحافظ ويخاف لحد ما تبقى قوية تاني.. مش يتصور صور زي دي يا محترم.. وأخيرا في ٥ اكونت باسمي على فيس بوك وإنستجرام معرفش عنهم حاجة.. وده آخر كلام عندي في الموضوع ده وهسيبه للأيام تكشف الحقائق".

فيما رد عليه الفنان أحمد العوضي بمنشور مهين، بأنه لم يجد رجلًا في البيت للحديث معه، كما أنه يعيش من اموال شقيقته وهي التي تصرف عليه.