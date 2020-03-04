أحمد العوضي يرد على شقيق ياسمين عبد العزيز ويفضحه

ميرنا وليد - بيروت - بعد إعتراف الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز والممثل المصري ​أحمد العوضي​ بحبها علناً، إنفجرت أزمة عائلية تدخل فيها الممثل المصري وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين، وبدأت حرب كلامية بين العوضي ووائل تبادلا فيها الإتهامات عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إستغلال إسم ياسمين وإستنزافها مادياً.

ورد العوضي على هجوم وائل عليهن وكتب في صفحته الخاصة: "انهي بيت اللي ادخله من بابه.. ان كانت هي اللي بتصرف عليه وعلى ابنك اللي مخبيه وراميه وهي بتدفعله مصاريف مدرسته.. باب ايه يا ابني ادخله هو انا شفت راجل واقف جنبها.. دي واحدة انت مبتعملش حاجة غير أنك بتستنزفها هي ومامتها.. باب ايه يا ابني الى هدخله من بابه واكلم واحد بيتكلم على عرضه ولحمه قدام الناس.. يا ابني انا من عين شمس منطقية شعبية اتربيت على ان الأخت والام والست الكلام عليهم من الكبائر.. عربية ايه يا ابني انا اجري الحمد لله يعيشني كويس ويجيبلي عربية حلوة وبيت كويس.. بمجهودي وشغلي مش على عرق واحدة ست.. باب ايه يا حبيبي اللي ادخله وانت أصلا عايش باسمها.. انا شقيت على حالي بعرقي.. لكن انت فشلت في كل شيء فشلت كممثل وفشلت كأب وفشلت كأخ وفشلت كبني ادم".

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