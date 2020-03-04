ميرنا وليد - بيروت - كشفت الاعلامية الكويتية ​فجر السعيد​ ان الفنان السعودي ​عبد المجيد عبد الله​ اغلق حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شتمه من قبل بعض المتابعين، مشيرة الى انها تتلقى عدد كبير من ذلك، قائلة له ان الشهرة لا تجلب التصفيق فقط، بل الانتقادات والشتائم في بعض الأحيان.

وكتبت فجر على صفحتها الخاصة: "عبد المجيد عبدالله سكر حسابه بالتويتر لإن في كم مغرد سبوه !!!!!!! من صجه ؟!!! ودي آخذه جوله في المنشن عندي يشوف قلة الأدب والسب على أصوله ... يا فنان ياكبير ... الشهره لاتعني التصفيق فقط بل لابد أن تتحمل تبعات الشهره الغير إيجابيه ومنها أكيد الشتايم في تويتر".

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كانت هذه تفاصيل خبر قرار مفاجئ من عبد المجيد عبد الله بعد شتمه وفجر السعيد برسالة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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