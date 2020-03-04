خاص الفن- هل سيشارك وائل كفوري في المناولة الأولى لإبنته ميشيل؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن"، أن الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ لم يحسم أمره بعد من المشاركة في القربانة الأولى لإبنته البكر ميشيل، وذلك لأنه موجود في الخارج، ولا يمكنه العودة في الوقت الحالي الى لبنان.

ويتردد أن الموضوع مجرد تهرب من لقاء طليقته السيدة ​أنجيلا بشارة​ كما فعل ليلة عيد الميلاد حين لم يمضِ السهرة مع أسرته الصغيرة وسافر إلى الخارج بسبب إرتباطه بعقد عمل، وتفيد مصادر أن وائل لن يشارك في المناولة الأولى لـ ميشيل وأن الحضور سيقتصر على والدتها وجدتها وجدها وبعض المقربين من أسرة أمها.

وذكرت معلومات أخرى في المقابل أن وائل ممكن أن يشارك في المناسبة في حال تمكن من الحضور إلى لبنان، وأن لا مشكلة لديه في لقاء أنجيلا بعد الأزمة التي حصلت بينهما وخرجت إلى الاعلام.

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