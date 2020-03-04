ناهد السباعي تثير الجدل بمنشورها..ومن قصدت؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة المصرية ​ناهد السباعي​ على الجدل الذي حصل بين الممثل المصري ​وائل عبد العزيز​وشقيقته الممثلة ​ياسمين عبد العزيز​، وذلك بعد مهاجمتها بسبب صورها ونوع العلاقة التي تجمعها بالممثل المصري ​أحمد العوضي​.

ونشرت ناهد السباعي صورة عبر حسابها مكتوب عليها: "ومن ستر مسلما ستره الله.. استر تستر"، وعلّقت قائلة: "أنا عمري م بنزل صورة دينية عشان محدش يتريق عليا وشوف بتمثل التدين وكده وأنا أصلا بنت عادية جدا بدعي ربنا يكرهني في المعصية.. بس بجد بجد مش قادرة أمسك نفسي يا جماعة أرجوكم أرجوكم بالذات الرجالة بلاش تكلم علي أسرار بيوت الناس وعرضهم وحالهم وشرفهم وعيوبهم ومشاكلهم عشان ده ذنب أكبر م التنمر اللي ترند اليومين دول".

واضافت: "اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لنا ولكم جميعا يارب.. محدش يكتب اسم حد لو سمحتم في الكومنتس عشان حرام برضه ده موضوع بتاعي أنا وأحب اقول لصحابي اللي عملوا فيا كده جتكم القرف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم القرف كنت فكراكم أخويا وصاحبي؟؟!!! لكن إخيه عالرجالة".

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