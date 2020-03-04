كايلي جينر تستأجر قصرا بهذا المبلغ

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية ان نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ استأجرت قصرا جديدا ضخما، وخاصا بالعطلات والإجازات. تصل قيمة الإيجار يوميا الى 10,660.24 دولار أمريكي، اذ ستقضي فيه ايام ممتعة بعيدا عن الضغوط والمشاكل.

الجدير ذكره ان كايلي جينر كانت قد اثارت الجدل مؤخرا حول عودتها لجبيبها السابق المغني العالمي ترافيس سكوت، وذلك بعد عدة أشهر على إنفصالهما، إذ أكدت جينر أن علاقتهما العاطفية عادت من جديد.

وكانت بدأت علاقة كايلي وسكوت في نيسان/أبريل 2017، بعد أسابيع قليلة من انفصال كايلي عن حبيبها تايغا، الذي استمرت على علاقة معه لمدة 4 سنوات.

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