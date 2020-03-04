كندة علوش غاضبة وتهاجم من يستخدم صورها

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة السورية ​كندة علوش​ عن غضبها، بعد ظهور منشورات كثيرة لبعض النصائح، التي يتطوع ويقدمها بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ويضعون نصائحهم تلك على صورة لها، مما أثار حفيظتها.

وهاجمت علوش الذين يُقدمون على ذلك الفعل، بسبب نشر صورها تلك وهي محملة بذلك الكلام، فنشرت صورة لها بطريقة "الكوميكس"، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مكتوباً عليها: "إزاي تكون مرتاح.. 1- تبطل تصالح المقموص.. 2- تبطل توضيح للغبي.. 3- تبطل تشرح للي فاهم غلط.. 4- تبطل تبرر للي بيحكم عليك من غير ما يعرفك!!".

وعلّقت على الصورة، قائلة: "أموت وأفهم ليه بيحطوا صورتي على الهري دا".

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