تراند اليوم : المطربة الأمريكية مادونا تتعرض لإصابة خطيرة في الاربطة

ألغت المطربة الأمريكية، مادونا، حفلا غنائيا كان من المقرر أن تحييه أمس الأحد في العاصمة الفرنسية باريس، بسبب تعرضها لإصابة.

أعلنت إدارة قاعة “غراند ركس”، التي كان من القرر أن تحيي مادونا الحفل بها: “نأسف لإبلاغكم بإلغاء الحفل الخاص بجولة “مدام إكس” الليلة في غراند ريكس، نتيجة الإصابات المستمرة”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن مادونا، التي تبلغ من العمر 61 عاما، عانت من تمزق الأربطة في ركبتها، وواجهت صعوبة خلال حفلها الغنائي، الخميس الماضي، قبل أن تنفجر في البكاء من شدة الألم.

وكشفت مادونا في بيان لها، شاركته عبر حسابها على “إنستغرام”، أمس الأحد، أنها سقطت على العصعص (عظم الذيل) في حفل الخميس، بعد أن تم سحب كرسي من أسفلها بالخطأ، وأكدت أنها في حاجة إلى البقاء في السرير للراحة لبضعة أيام حتى تتمكن من إنهاء جولتها الغنائية بابتسامة على وجهها، ثم شكرت جمهورها في باريس على تفهم الوضع”.

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ولم تفصح قاعة “غراند ركس” في بيانها، عما إذا كانت مادونا ستكون قادرة على إحياء حفلاتها الغنائية الأخرى المحجوزة هناك.

ووصلت مادونا إلى باريس في 22 فبراير/ شباط، ومن المقرر أن تحيي الحفلات بداخل قاعة “غراند ركس” حتى 11 مارس/ آذار الجاري.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تؤجل مادونا حفلاتها خلال جولتها الغنائية العالمية “مدام إكس”، بفعل الإصابات المتكررة على المسرح، وكان آخرها حفلان بأسبوع واحد في العاصمة البرتغالية لشبونة، بشهر يناير/ كانون الثاني.

كما أن “ندمة البوب” ألغت 3 حفلات من جولتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، التي كان من المقرر أن تقام في مدينة بوسطن الأمريكية، بناء على أوامر الأطباء، بسبب “الألم الشديد”.