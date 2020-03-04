تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي ” هشام عشماوي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 12:47 مساءً - أعلن المتحدث العسكري بإسم الجيش المصري العقيد ” تامر الرفاعي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ” هشام عشماوي ” صباح اليوم الأربعاء بعد إدانته بارتكاب عدة جرائم إرهابية .

فكتب في تغريدته قائلا : ” تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى / هشام عشماوى ” .

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 37 متهما إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم من بينهم عشماوي في القضية التي تعرف بإسم ” أنصار بيت المقدس ” .

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وفي نوفمبر 2019 قضت محكمة عسكرية مصرية بإعدام عشماوي بعد إدانته في قضايا عدة منها ” قضية الفرافرة ” التي قتل فيها 16 عسكريا مصريا ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق ” محمد إبراهيم ” .

وتسلمت السلطات المصرية هشام عشماوي الذي كان ضابطا في الجيش المصري من السلطات الليبية في مايو 2019 حيث واجه اتهامات بالمسؤولية عن عدة هجمات ضد قوات الجيش والشرطة والمدنيين في مصر .