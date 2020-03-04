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كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 12:47 مساءً - نشر الفنان المصري ” أحمد سعد ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو خلال تواجده في الحرم المكي أثناء أداء مناسك العمرة .
وظهر أحمد سعد في الفيديو من أمام الكعبة متوجها بالدعاء لشقيقه الفنان ” عمرو سعد ” بأن يرزقه النجاح والتوفيق وحب الناس .. واختتم دعائه بأنه يستحق أن يكون أفضل من بيومي فؤاد .
فقال : ” يارب يا عمرو يا سعد يرزقك ويكرمك ويزيدك من حب الناس والنجاح لأنك بجد تتساهل تبقى أحسن من بيومى فؤاد ” .
وهو الأمر الذي أثار استنكار عددا من متابعيه بسبب إقحام إسم بيومي فؤاد في الدعاء وأن ذلك على سبيل المزاح والدعابة التي لا تليق بالمكان المتواجد فيه .
فجاءت التعليقات مثل : ” إنت رايح تهزر يا أبو حميد ” و ” بتستظرف في الحرم طيب إعمل حساب لطهر المكان اللي إنت فيه ” و ” إنت جاي تهزر قدام الكعبة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يواجه انتقادات بعد دعائه لشقيقه من أمام الكعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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