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كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 12:47 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” كندة علوش ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري منشورا يتضمن بعد النصائح التي يتطوع ويقدمها بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي مستخدمين في ذلك صورا لها .
حيث جاء في المنشور : ” إزاي تكون مرتاح .. 1- تبطل تصالح المقموص .. 2- تبطل توضيح للغبي .. 3- تبطل تشرح للي فاهم غلط .. 4- تبطل تبرر للي بيحكم عليك من غير ما يعرفك ” .
وهو الأمر الذي أثار غضبها واستيائها وهاجمت من يقومون بذلك مستغلين صورها خاصة وإنه يبدو أن هذا الأمر قد تكرر معها أكثر من مرة وعلقت عليه قائلة : ” أموت وأفهم ليه بيحطوا صورتي على الهزي ده ” .
كانت هذه تفاصيل خبر كندة علوش : ” أموت وأفهم ليه بيحطوا صورتي على الهزي ده “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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