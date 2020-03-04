كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 12:47 مساءً - في أعقاب الهجوم الذي قام به ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة المصرية ” ياسمين عبد العزيز ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بخصوص العلاقة التي تجمعها بالفنان المصري ” أحمد العوضي ” وطبيعتها .
ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على ذلك فنشرت صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة أحمد العوضي وكتبت في تعليقها عليها : ” بحبك يا أحمد ” .
وعلى الجانب الآخر قام أيضا أحمد العوضي بنشر نفس الصورة عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” بعد ذلك بحوالي 10 دقائق وكتب في تعليقه عليها : ” بحبك يا ياسمين ” .
ليكون ذلك إعترافا رسميا بالإرتباط بينهما بعد الجدل حول حقيقة علاقتهما خلال الفترة الماضية .
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يعلنان ارتباطهما رسميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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