إسرائيلي يعلق على زيارته لقطر : ” أشعر بالأمان في الدوحة مع أولاد عمنا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 12:47 مساءً - نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي ” إسرئايل بالعربية ” على موقع التغريدات ” تويتر ” صورة لشخص إسرائيلي يهودي أثناء زيارته إلى الدوحة عاصمة قطر .

وكشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تعليقها على الصورة عن ما شعر به هذا الشخص خلال زيارته إلى الدوحة .

فكتبت : ” إسرائيلي يهودي زار الدوحة عاصمة قطر مؤخرا يقول : عندما أتجول في قطر وأمضي بعض الوقت مع السكان المحليين فإن ذلك يمنحني شعورا جيدا وآمنا مع أولاد عمنا المسلمين ” .