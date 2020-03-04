كتب امير فتحي في الأربعاء 4 مارس 2020 12:47 مساءً - نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها الرسمي ” إسرئايل بالعربية ” على موقع التغريدات ” تويتر ” صورة لشخص إسرائيلي يهودي أثناء زيارته إلى الدوحة عاصمة قطر .
وكشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تعليقها على الصورة عن ما شعر به هذا الشخص خلال زيارته إلى الدوحة .
فكتبت : ” إسرائيلي يهودي زار الدوحة عاصمة قطر مؤخرا يقول : عندما أتجول في قطر وأمضي بعض الوقت مع السكان المحليين فإن ذلك يمنحني شعورا جيدا وآمنا مع أولاد عمنا المسلمين ” .
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيلي يعلق على زيارته لقطر : ” أشعر بالأمان في الدوحة مع أولاد عمنا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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