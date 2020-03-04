فيديو قديم يظهر التغييرات الكبيرة في شكل شاكيرا

متابعة بتجـــــــــرد: تناقل عدد كبيرمن الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو قديماً جداً للفنانة الكولومبية شاكيرا لفت أنظار الكثير من المتابعين.

وظهرت فيه وهي تتحدث عبر المايكروفون وبدت ملامحها مختلفة تماماً عن تلك التي تتمتع بها حالياً. وأشعل المقطع تلك الحسابات حيث علق معظم المتابعين على التغيير الذي طرأ على شكلها. وحقق على أحدها في مدة قصيرة أكثر من 172 ألف مشاهدة.

ويذكر أن الفنانة التي تبلغ الـ43 من عمرها انطلقت في عالم الفن في العام 1995 وهي شريكة حياة نجم كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه ولهما طفلان.

ولفتت الأنظار مؤخراً بمشاركتها في حفل نهائيات Super Bowl إلى جانب النجمة العالمية جنيفير لوبيز. كما أحدثت ضجة من خلال ظهورها في مقطع مصور آخر وهي تطلق الزغاريد مذكرة بذلك بأصولها اللبنانية العربية.

وأثارت الاهتمام قبل ذلك بنشر صورة لها من دون مكياج وهي تقف على أحد الشواطئ معتمدة إطلالة طبيعية للغاية وحققت من خلالها ما يزيد على مليونين و61 ألف إعجاب.