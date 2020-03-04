شيرين عبد الوهاب تواجة أزمة جديدة بعد سرقة أغنيتها

متابعة بتجـــــــــرد: لم تكد أزمة أغنية “بنت الجيران”، التي ثبت أن لحنها تمت سرقته من أغنية “حاجة مستخبية” للفنان محمد حماقي، واعتراف مطربيها بأنهما اقتبسا اللحن من أغنية حماقي، حتى ظهرت سرقة أخرى لإحدى أهم أغنيات الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب “كتر خيري”، ليضع على لحنها ثلاثة من مطربي المهرجانات أصواتهم.

فقد طرح مطرب المهرجانات حمو بيكا، مهرجاناً جديداً اسمه “دلقوا الخمرة”، يغنى فيه بصحبة مطربين من مطربي المهرجانات، وبمجرد طرح المهرجان اكتشف العديد من جمهور شيرين أن لحن الأغنية يتشابه إلى حد كبير مع ألحان أغنيتها “كتر خيري” والتي غنتها عام 2012.

يذكر أن شيرين تمر بأزمة كبيرة في الفترة الحالية؛ بعد الحكم على زوجها الفنان حسام حبيب بالحبس سنة مع الشغل؛ بسبب مشاجرته مع ياسر خليل، مدير أعمال زوجته، واعتدائه عليه، حيث وجهت له النيابة تهمة الشروع في القتل، واستأنف حبيب على الحكم وتم تحديد جلسة 9 نيسان (أبريل) القادم لنظر الدعوى.