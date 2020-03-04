قضية الطيار تتصاعد.. محمد رمضان يتجاهل والمحامي يهدد

متابعة بتجــــــــرد: للمرة الثانية على التوالي لم يحضر الفنان محمد رمضان أو من ينوب عنه، جلسات محاكمته في القضية التي أقامها ضده الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر وهو ما دعا مجدي حلمي المحامي بالنقض وكيلاً عن الطيار الكابتن أشرف أبو اليسر، بإقامة دعوى قضائية جديدة ضد رمضان بسبب تصريحاته وأقواله التي أدلى بها أثناء استضافته ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مشيرًا إلى أن ما ذكره محمد رمضان في حق الكابتن الطيار أشرف أبو اليسر، يدخل ضمن بند السب والقذف.

حيث قال في جملة “الطيار شكله فرحان إنه اتفصل” والجملة الثانية “أنا عندي فيديو لو طلعته.. الطيار هيتحبس”، ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات المصري، وقد تحددت جلسة لنظر تلك القضية الجديدة في 30 آذار (مارس) الجاري.

وعلى صعيد القضية المرفوعة ضده أمام المحكمة الاقتصادية، أفاد مجدي حلمي أن محمد رمضان أو محاميه لم يحضرا الجلسة الثانية على التوالي، مشيرًا إلى أنه ليس لديه تفسير فيما يفعله محمد رمضان، إلا أنه ليس مقدرًا لحجم المشاكل التي تواجهه، مؤكدًا أنه تم تأجيل قضية المحكمة الاقتصادية لجلسة اليوم (الأربعاء) الموافق 4 آذار (مارس)