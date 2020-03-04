سخرية من صورة قديمة لهاني شاكر.. “كان بنت الجيران”

متابعة بتجــــــــرد: انتشرت على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة للفنان المصري هاني شاكر.

وظهر فيها بإطلالة صيفية بملابس البحر على غلاف مجلة “الموعد”. وأطلقت الصورة الكثير من التعليقات التي تراوحت بين الثناء على أداء الفنان في نقابة الموسيقيين مع التعبير عن الحنين إلى زمن الفن الجميل والسخرية من شكله والإشارة إلى أنه كان يشبه “بنت الجيران”.

ويشار إلى أن الفنان لفت الانتباه قبل ذلك من خلال هجوم شنه على الفنان الشاب محمد رمضان بعد إطلاق الأخير أغنية “إنت جدع”.

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وقال خلال لقاء أجري معه ضمن تقرير لبرنامج Et بالعربي الذي يعرض على شاشة MBC عن كلمات الأغنية: “كلام مينفعش يتغنى أساساً” قبل أن يضحك بطريقة هستيرية.

وأشار في معرض حديثه عن رمضان إلى ما سماه عدم وفاء الأخير بوعوده للنقابة وعدم التزامه بالآداب والقواعد العامة المرتبطة بالمظهر.

وأضاف أنه سيتم النظر في إمكانية حصول النجم على تصريح بالغناء في حفل جديد، مشيراً إلى أنه سوف يتم التفكير في هذا الأمر مليون مرة.