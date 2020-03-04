ما قصة تدخل ماجد المصري لترشيح نسرين طافش لمسلسله؟

متابعة بتجـــــــــرد: نفى النجم ماجد المصري في تصريحات صحفية له تدخله لترشيح نسرين طافش للمشاركة بمسلسله الجديد “الوجه الأخر” والمقرر أن يبدأ تصوير خلال هذه الأيام .
وقال المصري :” سعيد بإنضمام نسرين طافش للمسلسل ولكن اختيارها كان من قبل المخرج سميح النقاش، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور “.
وأضاف :” المسلسل تدور احداثه في إطار اجتماعي ، ويتكون من 45 حلقة “.
ماجد المصري عُرض له مؤخرًا مسلسل “بحر”، أما نسرين طافش فيُعرض لها بالوقت الحالي مسلسل “ختم النمر” والذي تتعاون من خلاله مع أحمد صلاح حسني .
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