دينا الشربيني تواجه أزمة بسبب فنانة

متابعة بتجـــــــــرد: أفادت مصادر صحفية مصرية أن مسلسل “لعبة النسيان” والذي تخوض من خلاله النجمة المصرية دينا الشربيني سباق الدراما الرمضاني القادم يواجه أزمة حقيقية بعد إعتذار هنا شيحة بشكل رسمي عنه.

ورغم علاقة الصداقة القوية التي تجمع بين دينا الشربيني وهنا شيحة إلا أن الأخيرة إضطرت للإعتذار بسبب إصابتها بوعكة صحية لم تكشف عن تفاصيلها، ولكنها في البداية طلبت تأجيل تصوير مشاهدها لمدة أسبوعين، ولكن حالتها الصحية لم تتحسن خلال هذه الفترة مما اضطراها للإعتذار حتى لا تسبب أزمة لصناع هذا العمل.

ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإستقرار على بديل لهنا شيحة وتبحث الجهة المنتجة عن ممثلة لإسناد دورها لها.

دينا الشربيني خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “زي الشمس” وشاركها البطولة أحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر.