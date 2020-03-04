انفصال أوكا وأورتيجا بشكل مفاجئ

متابعة بتجــــــــرد: بعد تعاون فني استمر لعدة سنوات، انفصل أورتيجا فنيًا عن محمد صلاح الشهير بـ”أوكا” وهو زوج الفنانة المصرية مي كساب.

وفاجأ اورتيجا الجميع بطرحه مهرجان “أنا هتجنن” لوحده بدون أوكا، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة بين متابعيه وتوقع البعض نشوب خلافات بينه وبين أوكا دفعتهما للإنفصال الفني.

وتعاطف الكثير مع أوكا زوج مي كساب متمنين له التوفيق بدون أورتيجا وأن ينجح في الإستمرار وحده بمجال الغناء.

يأتي طرح أغنية “أنا هتجنن” كتحدي لقرارات نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر والذي أصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من الغناء ومنهم أوكا وأورتيجا.