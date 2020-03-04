بعد غياب بدر آل زيدان يعود ويكشف مرضه.. “ما تفرق أموت أو أعيش”

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ الإعلامي السعودي بدرآل زيدان المتابعين بعودته بعد غياب عن الشاشة أثار الكثير من التساؤلات. وخرج عن صمته من خلال تغريدات نشرها على حسابه على موقع “تويتر”.

وكتب: “بعد مارجعت للمملكة 2018، بديت أطالع بحالي وأفكر، أنا وش اللي وصلني لهنا؟ صرت أحس إني مو أنا، كأن فيه شخص لابس قناع وأنا محبوس بداخل هالجسد، زاد اكتئابي وعزلتي أكثر، حتى أمي وأهلي كلهم كانوا مشفقين على حالي، وأنا بعد معهم والحمدلله”.

ونشر صورتين إحداهما حديثة والثانية تعود إلى ما قبل عام ونصف مع التعليق: “الفرق بين الصورتين سنه ونصف. وبكتب ثريد احكي فيه اللي صار باختصار”.

كما ظهر في مقطع مصور قال فيه: “مالك بالطويلة، بعد ما أظلمت بعيني توجهت لله عز وجل، ورجيته يدلني على الطريق الصحيح وأطلع من هالعالم الكئيب، يا تتغير هالحياة أو تنتهي”.

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وتابع: “أقسم بالله وصلت مرحلة ما تفرق أموت أو أعيش. الاكتئاب خطير وصدقني الشهرة والأضواء وغيرها كلها أشياء تزيد الاكتئاب ما تنقصه”.

كما نشر بعد ذلك تغريدة جديدة جاء فيها: “اختفيت عن العالم كالعادة وبدأت أصنع عادات جديدة. نظمت أكلي وصرت أطبخ بنفسي صرت أنام 10 الليل أذان الفجر اشتريت معدات رياضية بالبيت وصرت أتمرن عليها وبديت اتغير للأحسن”.

وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين الذين أبدوا تعاطفهم مقدمين له كل الدعم والتشجيع ومرحبين بعودته.