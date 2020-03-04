مروة ناجي تكشف: قصة كليب “لما لاقيتك” إهداء من لايف ستايلز ستوديوز

صرحت الفنانة مروة ناجي بعد فترة من التكتم حول أخبار أغنيتها الجديد “لما لاقيتك”، والتي صورتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب في عدة مناطق في لبنان تحت ادارة المخرج فادي حداد.

قصة الكليب إهداء من رجل الأعمال فهد الزاهد، صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” المنتجة للعمل، مؤكدة مروة أن قصة الفيديو كليب مشوقة جدًا. وأن الجمهور لن ينصرف عن مشاهدته ولو ثانية واحدة، وسيكون حريص على متابعة أحداثه من البداية حتى النهاية. مشيرة إلى أن قصة الكليب والتي وصفتها بالجميلة جدًا لكونها تعتبر فيلم روائى قصير بكل ما تحملة الكلمة من معنى وليست مجرد كليب.

وأعربت “ناجي” عن سعادتها بتعاونها الثانى مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد تعاونهما الأول في كليب “حبيت من قلبي”، والذي حقق ملايين المشاهدات، مؤكدة أنها مدينة للشركة بكل هذا النجاح، حيث أشادت “ناجي” بمجهود “لايف ستايلز ستوديوز” الكبير في توفير كل الطاقات والإمكانيات لتقديم أعمال مميزة تظهر بشكل محترم وراقٍ يليق بالجمهور المصري والعربي. وتنضم لأرشيف المكتبة السمعية والبصرية لسنوات عديدة إستمرارًا لما قدمه عمالقة الغناء العربي، لذلك تعمل الشركة دائمًا بحب حيث توفر أفضل الإمكانيات لتخرج الأغنية أو الكليب في أفضل صورة.

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من جهه أخرى، اشادت “ناجي” بالمجهود الذي بذله المخرج اللبنانى المتميز فادي حداد، الذى إستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية الموجودة فى العالم، لكى يخرج العمل بشكل مبهر ومختلف عن كل الكليبات التي تم طرحها فى الفترة الأخرة، حيث أكد حداد ان كليب “لما لاقيتك” يعتبر من أجمل أعمالة التي قدمها.

أغنية “لما لاقيتك” تم تسجيله في إستوديو “صوت الحب”، من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر عمار خاطر وإخراج فادى حداد في ثاني تعاون له مع الفنانة مروة ناجي بعد كليب “حبيت من قلبي” والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ومن المقرر طرح “لما لاقيتك” خلال الفترة المقبلة على العديد من القنوات الفضائية بمجرد إنتهاء المخرج فادي حداد من إستكمال المراحل النهائية للكليب الذي يعتبر نقلة نوعية للفنانة مروة ناجي.