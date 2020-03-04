نجمات فتحن النار على نادين نسيب نجيم.. غيرة فنية أم هجوم مبرر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لهجوم من فنانات كانت بدايته من مواطنتها فيفيان أنطونيوس التي قالت إنها هي من فتحت الباب أمام الأولى لتتقدم إلى التمثيل.

وقد ردت عليها نادين نجيم فيما بعد في إحدى اللقاءات، وقالت: "انا لما سمعت عن فيفيان كنت بعدني طفلة بالمدرسة وكانت هي بتمثّل بمسلسل عبدو وعبدو، حكيها ما الو طعمة ابداً، هي لما تهجمت عليي انا رديت وانا اليوم ناطرتها على الشاشة وتتفضل انا سامحتلها".

وفي لقاء إذاعي، وصفت الممثلة السورية نظلي الرواس نجاح نادين نسيب نجيم في الدراما العربية المشتركة بـ "الحالة المكرّرة".

واعتبرت الرواس أن سبب نجاح نادين نسيب نجيم يعود إلى الممثلين السوريين الذين يشاركون في أعمالها، فقالت "ترفع القبعة لجماعتنا الموجودين معها، والشكر لهم في نجاحها".

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كما هاجمتها الفنانة باميلا الكيك وقالت عن نادين في تصريحات صحفية: "هي نجمة ولكن ما معنى نجمة؟ جاري نجم. كنت أحبّ شكلها في السابق وليس حالياً" مشيرة إلى "أن شركة الصباح لا تؤمن إلا بها، وأنها لم تشاهد 5 سنين أداء مختلف عندها" مضيفة: "نادين نجيم جميلة وهي تدرك هذا الامر جيداً، كما قالت باميلا أيضاً: "عم يحفظوا ويعملوا شوي قصص. حطها حدّ جوليا روبرتس، هيدا منّو تمثيل".

أما خلاف نادين نجيم مع مواطنتها سيرين عبد النور، فقد تجدد بعد عام من المصالحة وكانت البداية مع ظهور الأخيرة في مداخلة قصيرة مع باميلا الكيك في مقابلة إذاعية قبل أيام قليلة، فسألها المذيع عما إذا كانت توافق على تصريحات باميلا، فأجابت سيرين بأنها توافق على أن يكون لباميلا كامل الحرية في آرائها وترفض التنمر عليها.

تصريح سيرين عبد النور، استفز فانز نادين نجيم، فاشتعلت الشرارة بين جمهور النجمتين خاصة بعدما ردّت سيرين عبد النور على إحدى المعلقات بالقول: "حبيبتي سارة شو انك مذوقة ولطيفة وفعلاً المحبة من الله"، لتنشر سارة بعدها صورةً تُظهر حظر سيرين لها وكتبت " طبعاً. المحبة من الله... يا عيب الشوم عملتلي بلوك".

ولم تسكت سيرين عبد النور على إساءة المغرّدة لها، فردت عليها منفعلة بكلمة مسيئة، وقامت بعمل بلوك لها.

ثم أعربت نادين نسيب نجيم عن حسن نيّة اتجاه سيرين عبد النور بإعادة نشر تغريدة تؤكّد أن التغريدات المسيئة لا تُعبّر عنها، وناشدت معجبيها بالقول "الإحترام واجب، يمكنكم الدفاع عني دون استخدام الفاظ نابية ومن لا يمثلني باحترام وثّقوا تغريدته بصورة وارسلوها إليّ".