جاستن بيبر: زوجتي لا تحب شاربي.. وتنزعج من غنائي في المنزل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك النجم العالمي جاستن بيبر المذيعة الشهيرة إيلين دي جينيريس في برنامجها The Ellen Show، وكشف العديد من التفاصيل عن نفسه وعلاقته بزوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين كالإنجاب.

كان نجم البوب الكندي المولد قد احتفل بعيد ميلاده السادس والعشرين يوم الأحد الماضي، وتحدث خلال اللقاء عن الليلة الرومانسية التي جهزتها له زوجته هايلي.

هنأت إلين نجم البوب على بلوغه السادسة والعشرين من العمر، وعندما سألته عن أفضل هدية حصل عليها، قال إن زوجته زيّنت المنزل بشكل رائع وشاهدا فيلماً، قائلًا إنها كانت ليلة رومانسية جميلة.

وعندما سألته إلين عن الشارب الذي ظهر به مؤخرًا، وما إذا كان سيظهر به مرة أخرى، قال: "ليس الآن؛ لأن زوجتي لم تحب الشارب ولم يعجبها".

كما سألته إلين عن الجزء الذي يفخر به في جسده، قال بيبر: "أود أن أقول إنني حصلت على مؤخرة لطيفة.. لدي مؤخرة جيدة".

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وانتقلت إلين للحديث عن زوجته، فسألته ماهي رائحة زوجته هايلي، فقال: "تنبعث منها رائحة عطر أريانا غراندي، تنبعث منها رائحة طيبة، رائحة الزهور والفاكهة".

وأضاف جاستن بيبر أن هايلي تنزعج جدًا عندما يغني باستمرار في جميع أنحاء المنزل، وهو الأمر الذي دفع إيلين للمجادلة بأن هذا ليس مزعجًا لأن "الناس يدفعون مقابل ذلك".

كما سئل المغني عن اسم التدليل الذي تدعوه به هايلي، قال إنها تدعوه بمجموعة من الأشياء الغريبة، بما في ذلك "gugu"، والتي قال بيبر إنه يحبه جدًا.

وقال المغني إن الأشياء الثلاثة التي يُداوم على القيام بها كل يوم هي "العزف على الآلات والرقص وصنع الموسيقى".

وعندما سُئل عن عدد الأطفال الذين يريد أن ينجبهم، أجاب: "أعتقد أن الأمر متروك لهايلي لأنه جسدها".

كان قد تزوج جاستن بيبر من هايلي بالدوين في البداية في حفل في قاعة المحكمة في مدينة نيويورك في سبتمبر 2018، وأقاما حفلا فخملا وتزوجا للمرة الثانية في سبتمبر الماضي، أمام 154 ضيفًا من بينهم أصدقاء مشهورون مثل إيد شيران وكيندال وكايلي جينر وترافيس سكوت وآشر وجادن سميث.