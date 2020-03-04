نشوى مصطفى تتضامن مع ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تضامنت الفنانة نشوى مصطفى، مع صديقتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعدما وقع سجال بين وائل عبدالعزيز- شقيق ياسمين- وأحمد العوضي.
ونشرت "نشوى" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لياسمين، وعلقت: "الجميلة السكراية العسولة المتألقة ربنا يسعد قلبك".
وكان سجال قد حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم، بين الفنان وائل عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، انتهى بإعلان العوضي ياسمين عبدالعزيز حبهما على حساباتهما الرسمية.
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