محمد سرحان: "بعلم الوصول كان فرصة.. ومازلت محتفظا بوظيفتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

بدأ قبل أيام عرض فيلم "بعلم الوصول"، وهو يناقش أزمة نفسية تمر بها هالة "بسمة" خاصة بعد أن أصبحت أما، كما يتعرض زوجها خالد "محمد سرحان" للسجن، بسبب خطأ ارتكبه في عمله.

وقال الفنان محمد سرحان إن فيلم بعلم الوصول كان فرصة بالنسبة له، لتقديم دور البطولة، رغم إدراكه أنه ليس فيلما تجاريا، مضيفا: "بسنت شوقي رشحتني لهشام صقر مخرج العمل، وبعد الالتقاء به وافق على تقديمي الشخصية، فكانت فرصة بالنسبة لي، وخاصة التعاون مع النجمة بسمة".

وأضاف سرحان في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه متقبل فكرة تقديمه أدوار مساعدة في الأعمال المقبلة، بعد البطولة، خاصة أنه يتعامل مع الفن كهواية، وما زال محتفظا بعمله مهندسا.

وأضاف أن نجاحه في تقديم الشخصية رغم صعوبة الفيلم يعود إلى أنهم أجراوا بروفات "ترابيزة" لمدة شهر ونصف، متابعا: "أجرينا بروفة على كل المشاهد، وكان هشام صقر يخبرني بالحركة وتون الصوت والأداء الذي يحتاجه، لذا وقت التصوير لما يكون الموضوع صعبا".

وبسؤاله عن مشاهد الذورة بالنسبة له عقب دخوله السجن، قال إن ملابس السجن والديكور والبروفات جعلته في "مود" الحبس، لذلك تمكن من تقديمها، خاصة أن الفيلم يعتمد على التعبيرات والتمثيل، لأن الحوار قليل للغاية.

وأشار إلى أن أول يوم تصوير كان مشهد من مشاهد الشارع، التي يذهب فيها من بيته في أرض اللواء إلى وسط البلد، ولذلك كان صعبا عليه، خاصة مع رهبة أول يوم تصوير.

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وأشار إلى أنه متحمس جدا لتقديم تجارب مختلفة مثل "بعلم الوصول" وأيضا المشاركة في أفلام قصيرة، مضيفا: "فكما ذكرت التمثيل بالنسبة لي هواية استمتع بها".

وعن عمله مع المخرج شريف عرفة في "الجزيرة 2"، قال إنه جسد دور ضابط مساعد للفنان خالد الصاوي، مضيفا: "كانت كلها مشاهد أكشن وضرب نار، وأستاذ شريف أستاذ الأساتذة، وحصلت منه على خبرة كبيرة خلال أسبوعين تصوير".

وبشأن تجربته في فيلم "عشم"، قال: "كانت البداية في السينما، وكانت تجربة مختلفة لأنه كان دون سيناريو، وكنا نرتجل، ومشاهدي جمعتني بأمينة خليل ومحمد خان".

وأشار إلى أن التجارب التي قدمها كانت ورشة تمثيل حقيقية بالنسبة له، بجانب الورش التي حصل عليها، والتي كانت بهدف التجربة في البداية.

وأضاف: "لم أكن أتخيل أن يصبح الأمر حقيقة، وأعمل في مجال التمثيل، ولما فيلم عشم راح مهرجان قطر، كانت تجربة جديدة عليّ".

يذكر أن الفنان محمد سرحان تخرج في الجامعة الأمريكية، وحصل على ورش تمثيل، وشارك في عدة أفلام قصيرة، ثم شارك في عدة أعمال منها "قصة حب، عشم، الجزيرة 2، مولانا العاشق، فوق مستوى الشبهات".