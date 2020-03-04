الأيام هتثبت.. آخر كلام لشقيق ياسمين عبد العزيز عن أزمتها مع العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

قال وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، صباح اليوم، إنه سيترك موضوع ارتباط شقيقته بالفنان أحمد العوضي للأيام لتكشف الحقائق، على حد قوله.

وجاء ذلك، بعد أن رد الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام ببوست هاجم فيه وائل عبدالعزيز، وانتقد ما كتبه عن شقيقته معتبرًا ذلك من الكبائر، إلا أنه حذف الرد بعد 30 دقيقة من نشره، وبعد ذلك بـ50 دقيقة حذف وائل عبدالعزيز هو الآخر منشوره الأول في الثالثة فجرًا.

وانتهت أزمة تراشق شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي باعتراف ياسمين والعوضي بالحب لبعضهما في تغريدتين على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما نشرت ياسمين صورة تجمعها بالعوضي مصحوبة بتعليق "بحبك يا أحمد"، ثم نشر العوضي نفس الصورة، وكتب عليها: "بحبك يا ياسمين".