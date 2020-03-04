مصر بعيون زوجة أشهر مذيع في العالم.. هكذا علقت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت مارجوري إلين هارفي، زوجة الإعلامي الأمريكي الشهير ستيف هارفي، المعروف بالمذيع الأشهر في العالم، صورا لها من زيارتها لمصر، والتي زارت فيها العديد من الأماكن الأثرية.

وحرصت مارجوري هارفي، على زيارة منطقة الأهرامات، والتقاط الصورة الشهيرة للسياح الأجانب في مصر، وهي تُقبل أبو الهول، وغيرها.

كما نشرت مارجوري صورا لها وهي تركب الحنطور في القاهرة، وهي الصور التي لاقت إعجاب متابعي مارجوري، وعلقت سيدة الأعمال ومصممة الأزياء تينا نولز على صورها قائلة: "أنا أحبك مصر".

Advertisements

كما نشرت فيديو من شرفة الفندق لنهر النيل وعلقت عليها: "نهر النيل في مصر من القاهرة"، لتعلق الفنانة هولي روبنسون بيتي على الفيديو "مصر الحلوة".

يُذكر أن مارجوري إلين هارفي هي الزوجة الثالثة للإعلامي ستيف هارفي فقد تزوج في البداية من مارسيا هارفي حتى عام 1994، وفي عام 1996 تزوج ماري لي هارفي، وظل مرتبطا بها حتى عام 2005، وتزوج هارفي من مارجوري في عام 2007.

ستيف هارفي من مواليد 17 يناير 1957، وهو ممثل كوميدي، ومؤلف، منتج وإعلامي أمريكي، له عدد من البرامج الشهيرة منها "ستيف هارفي مورنينج شو" وبرنامج "مع ستيف هارفي" وبرنامج " فاميلي فيود "، وهو مؤلف الكتاب الشهير "تصرَّفي كسيِّدة وفكري كرجل"، والذي نشر في مارس 2008، وتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا في العالم.