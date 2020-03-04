انتهت باعتراف بالحب.. تفاصيل أزمة تراشق شقيق ياسمين عبد العزيز والعوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

انتهت أزمة تراشق شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي باعتراف ياسمين والعوضي بحب بعضهما البعض في تغريدتين على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت أزمة التراشق عندما وجه الفنان وائل عبدالعزيز عتابا إلى شقيقته ياسمين عبر حسابه على فيسبوك، معترضا على طريقة ارتباطها بالعوضي الذي يصغرها بـ 10 سنوات.

وكتب وائل، على حسابه الشخصي، قبل أن يحذف البوست: "بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي، أنا معاكي وفي ضهرك من وأنتِ صغيره شيلت مشاكل كتيًر بسببك ووقفت جنبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي، ونسيت حياتي ونفسي علشان تبقي نجمة في مجالك".

وانتقد وائل في البوست التقاط شقيقته صورا مع أحد الأشخاص –دون أن يسمه مكتفيا بوصفه بـ"واحد أصغر منك ب 10 سنوات"- على حساب سمعتها وسمعة العائلة، لافتاً إلى أنه ترك لها حرية اختياراتها إلا أنه لن يسمح لها بهذا.

وأضاف شقيق الفنانة: "من أمتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وأنتِ حره فيها، أنا هتكلم علي الشق الي يخصني".

اقرأ أيضا.. "نقول مبروك".. كيف تفاعل الجمهور مع صور العوضي وياسمين عبدالعزيز؟

وأنهى وائل البوست: "إحنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي إيه و رايحة على فين، أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حته وشايفك البيضة الدهب إلي هتفقسله كل يوم، أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه وتقعد مع رجالة البيت!!.. دي الأصول وده الاحترام".

Advertisements

سريعا جاء رد الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي ببوست هاجم فيه وائل عبدالعزيز، وانتقد ما كتبه معتبرًا ذلك من الكبائر، إلا أنه حذف الرد بعد 30 دقيقة من نشره، وبعد ذلك بـ50 دقيقة حذف وائل عبدالعزيز هو الآخر منشوره في الثالثة فجرًا.

اعتراف بالحب

وفي أول رد فعل لها، نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورتها مع الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" ردا على شقيقها وائل.

وكتبت ياسمين على الصورة السيلفي التي التقطتها الفنان أحمد العوضي: "بحبك يا أحمد".

وكتب العوضي على صورة له مع الفنانة ياسمين عبد العزيز "بحبك يا ياسمين" وهي نفس الصورة التي نشرتها ياسمين على صفحتها على موقع إنستجرام.

اقرأ أيضا:

أول رد من ياسمين عبد​ العزيز على اتهامات شقيقها

تفاصيل تراشق شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي - صور

بعد التراشق مع شقيقها.. أحمد العوضي يرد على ياسمين عبد العزيز بنفس الصورة