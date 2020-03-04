محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي: بعد لحظات من اعتراف الفنانة ياسمين عبد العزيز، صباح اليوم، بحبها للفنان أحمد العوضي في رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، رد العوضي بنفس الجملة على حسابه الرسمي، قائلًا: "بحبك يا ياسمين". وكتب العوضي اعترافه على نفس الصورة السيلفي التي نشرتها ياسمين.

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كانت هذه تفاصيل خبر العوضي يرد على ياسمين عبد العزيز: بحبك يا ياسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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